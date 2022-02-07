Уголь поможет европейской стране избежать энергокризиса
Власти Франции временно разрешили угольным электростанциям сжигать больше угля во избежание возможного дефицита электроэнергии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно указу, опубликованному 6 февраля в официальном вестнике республики Journal Officiel, правительство официально увеличило лимит на работу угольных электростанций в январе и феврале. Таким образом уголь поможет Франции избежать энергетического кризиса на фоне роста цен на топливо.
В январе и феврале угольным электростанциям в европейской стране позволят работать около тысячи часов, что на 300 часов выше лимита, установленного в 2019 году для ограничения выбросов углерода.
В зимний период уголь играет очень важную роль в энергосистеме Европы несмотря на то, что властям приходится ограничивать его использование из-за климатических проблем. Тем не менее в начале года министерство экологии Франции предложило ослабить ограничения. Этот шаг необходим для обеспечения надежного снабжения в период высокого потребления электроэнергии в холодные зимние месяцы.
Оператор энергосистемы страны Reseau de Transport d'Electricite еще в декабре 2021 года предупредил, что в случае резкого похолодания и недостаточного количества ветряной генерации Франция рискует столкнуться с дефицитом электроэнергии.
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