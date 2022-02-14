В Польше решили создать кибервойска

В Министерстве национальной обороны Польши решили создать войска обороны киберпространства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В министерстве отметили, что министр национальной обороны Мариуш Блащак еще в 2019 году утвердил концепцию организации и функционирования кибервойск, начав процесс создания этого нового компонента Вооруженных сил Польши.

В Минобороны уточнили, что войска предназначены для проведения полного спектра оборонительных, разведывательных и активных наступательных действий в киберпространстве. Церемония создания войск пройдет восьмого февраля в клубе военно-технической академии в Варшаве.