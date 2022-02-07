В Норвегии планируют начать тестировать на коронавирус при высылке из страны

Правительство Норвегии планирует ввести правило о проведении теста на коронавирус для людей, которых по тем или иным причинам высылают из страны. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство предлагает правила, в соответствии с которыми для лиц, которые должны быть высланы, может быть проведено обследование, чтобы проверить, заражены ли они коронавирусом, или принудительное тестирование, если это необходимо для проведения депортации", - отмечается в распространенном сообщении. Как пояснили в кабмине, такая инициатива связана с тем, что у перевозчиков и в принимающей стране могут действовать требования, предусматривающие предъявления результатов теста на вирус перед посадкой или въездом.

Между тем сама Норвегия может отменить все ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, к 17 февраля.