Супруга Эрдогана рассказала о его самочувствии

Президент Турции Тайип Эрдоган, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.

Как передает Day.Az, об этом сообщила на своей странице в Twitter его супруга Эмине Эрдоган.

"После того как наши тесты на COVID-19 оказались положительными, мы с Тайипом продолжаем отдыхать дома и работать удаленно. Слава Богу, у нас все хорошо", - говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter, что он и его супруга Эмине Эрдоган заразились штаммом коронавируса "омикрон".