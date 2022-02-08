https://news.day.az/world/1433692.html США внесли еще несколько десяткой китайских компаний в санкционный список
США внесли еще несколько десяткой китайских компаний в санкционный список
Министерство финансов США внесло в санкционный список 33 компании, действующие на территории КНР. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В нем указывается, что такой шаг был предпринят в связи с невозможностью установить, как эти компании будут использовать товары, импортируемые из США. "Существует риск, что эти товары могут использоваться в запрещенных [американским экспортным контролем] целях", - говорится в заявлении.
Санкции предусматривают приостановку для американских физических и юридических лиц действия экспортных лицензий при ведении дел с фигурантами списка.
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