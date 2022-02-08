Министр финансов Польши подал в отставку

Министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский подал в понедельник прошение об отставке.

Об этом сообщила телеканалу TVN24 представитель правящей в Польше партии "Закон и Справедливость" (ЗиС) Анита Червиньская, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, "министр взял на себя политическую ответственность за недостатки, которые имели место при введении новых налоговых принципов".

"До назначения нового кандидата обязанности [министра финансов] будет выполнять премьер Матеуш Моравецкий", - сказала она.

Решение Косьчиньского об уходе в отставку в понедельник было одобрено руководством ЗиС, бывший глава финансового ведомства являлся ставленником этой партии. Пост министра финансов Косьчиньский занял в ноябре 2019 г.