https://news.day.az/world/1433694.html Постпред России в ООН заразился коронавирусом
Постпред России в ООН заразился коронавирусом
Российский постпред в ООН Василий Небензя получил положительный тест на коронавирус и самоизолировался, сообщили в российском постпредстве, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Там добавили, что Небензя вернется к очной работе, когда получит отрицательные тесты.
"Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19, особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН", - объяснили в дипмиссии.
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