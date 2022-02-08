https://news.day.az/world/1433696.html ЕС готов изучить новые маршруты поставки газа Украине, увеличения его поставок
ЕС готов изучить новые маршруты поставки газа Украине, увеличения его поставок
Европейский союз готов рассмотреть новые маршруты поставок природного газа Украине, а также возможность увеличения их объемов.
Об этом говорится в совместном заявлении, которое было принято в понедельник по итогам заседание Совета США - ЕС по энергетике. Это совещание министерского уровня прошло в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Совет выразил сохраняющуюся поддержку изучению новых маршрутов транзита газа и [увеличения его] объемов из ЕС на Украину", - отмечается в документе. Никакие детали при этом не приводятся.
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