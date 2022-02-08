https://news.day.az/world/1433699.html ООН приветствует переговоры между Путиным и Макроном
ООН приветствует переговоры между Путиным и Макроном
ООН приветствует переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на фоне напряженности вокруг Украины.
Об этом заявил в понедельник заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Как и в случае с предыдущими контактами по Украине, ООН приветствует любые усилия, которые способствуют диалогу", - сказал он.
В понедельник в Москве проходят переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на которых обсуждаются вопросы европейской безопасности.
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