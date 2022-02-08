Путин назвал переговоры с Макроном содержательными и полезными

Президент России Владимир Путин остался доволен переговорами с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Сегодняшние наши переговоры с господином Макроном по традиции прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными", - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам встречи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Путин признался, что был рад приветствовать в Кремле французского лидера. Он напомнил, что 7 февраля - "день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией". "Этот важнейший документ на десятилетия вперед заложил прочный фундамент для партнерского и взаимоуважительного сотрудничества", - отметил президент РФ.

Путин договорился созвониться с французским коллегой Эмманюэлем Макроном после поездки последнего в Киев.

"Посмотрим, как пройдет встреча господина президента [с украинским президентом Владимиром Зеленским] в Киеве. Мы договорились, что после его поездки в столицу Украины мы еще созвонимся и обменяемся мнениями на этот счет", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном.