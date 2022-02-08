В Сербии выявили первые случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма

Первые случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2 выявлены в Сербии.

Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии (РТС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На медицинском факультете Белградского университета методом секвенирования подтверждено присутствие подвида омикрон-штамма в двух образцах, взятых у больных из города Нови-Пазар", - говорится в сообщении.

"Этот подвид вируса, который впервые был открыт на Филиппинах в конце января, распространяется еще быстрее, чем предыдущий, и постепенно становится доминирующим в таких странах, как Великобритания, Дания, Индия и Германия", - цитирует РТС вирусолога Тани Йованович. По ее оценке, симптомы двух подвидов омикрона одинаковые, а вакцины защищают от средней и тяжелой формы заболевания.

23 декабря прошлого года в Сербии был выявлен первый случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. После этого суточное число заражений в стране стало резко возрастать. С начала эпидемии в семимиллионной Сербии заболели 1 779 782 человека, умерли 14 054. В настоящий момент 164 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.