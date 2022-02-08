На Бали ужесточили антиковидные ограничения

Власти Индонезии ужесточили социальные ограничения в своей столице Джакарте, на самом густонаселенном острове Ява и на курортном острове Бали из-за новой вспышки коронавируса, вызванной штаммом "омикрон". Об этом пишет газета The Straits Times со ссылкой на министра-координатора по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Торговые центры, рестораны и кафе смогут заполняться не более, чем на 60% максимального числа посетителей. Развлекательным заведениям разрешено только 35%-ое заполнение, а мечетям и церквям - не более 50%.

"Мы не хотим запугивать население, не намерены наносить ущерб экономике, возможно, проблема может оказаться не такой серьезной", - заявил Панджаитан. Правительство "следит за ситуацией и может ослабить ограничения уже на будущей неделе", добавил чиновник.

По его словам, "примерно 65% лиц, госпитализированных с коронавирусом, переносят заболевание умеренно тяжело и могут продолжать лечение в домашних условиях".

В Индонезии суточный пророст зараженных приближается к 40 тыс., месяц назад был - 100-200 случаев. Сообщается, что в Индонезии вакцинировано около 48% жителей.