https://news.day.az/world/1433741.html Япония будет добиваться полной отмены дополнительных пошлин на экспорт стали в США

Япония будет добиваться полной отмены дополнительных пошлин на экспорт стали в США

В мире, 9 февраля 2022 02:15 265
Япония будет добиваться полной отмены дополнительных пошлин на экспорт стали в США
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Правительство Японии намерено добиться полной отмены дополнительных пошлин на экспорт стали и алюминия в США.

Об этом сообщил журналистам в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы положительно оценили нынешние меры США [по частичной отмене пошлин], однако будем настойчиво добиваться их полной отмены", - приводит слова министра агентство Kyodo.

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