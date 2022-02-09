Япония будет добиваться полной отмены дополнительных пошлин на экспорт стали в США

Правительство Японии намерено добиться полной отмены дополнительных пошлин на экспорт стали и алюминия в США.

Об этом сообщил журналистам в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы положительно оценили нынешние меры США [по частичной отмене пошлин], однако будем настойчиво добиваться их полной отмены", - приводит слова министра агентство Kyodo.