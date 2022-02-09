https://news.day.az/world/1433741.html Япония будет добиваться полной отмены дополнительных пошлин на экспорт стали в США
Япония будет добиваться полной отмены дополнительных пошлин на экспорт стали в США
Правительство Японии намерено добиться полной отмены дополнительных пошлин на экспорт стали и алюминия в США.
Об этом сообщил журналистам в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы положительно оценили нынешние меры США [по частичной отмене пошлин], однако будем настойчиво добиваться их полной отмены", - приводит слова министра агентство Kyodo.
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