Пожар в знаменитом отеле Pennsylvania в центре Нью-Йорка

Пожар вспыхнул в знаменитом отеле Pennsylvania в центре Манхэттена (Нью-Йорк, США). Судя по кадрам, появившимся в сети, из здания высотой в 22-этажа вырываются клубы черного дыма, передает Day.Az со ссылкой на 5-TV.

На проезжей части у здания собралось большое количество машин, случайные прохожие с тротуаров наблюдают за происходящим.

По имеющимся данным, информации о пострадавших не поступало. На место сразу прибыли аварийные бригады. Пожарным понадобилось чуть более получаса, чтобы справиться с огнем.

Отель принял первых постояльцев в январе 1919 года. Он был рассчитан на рекордное по тем временам количество номеров - в нем 2220 комнат. Благодаря своему расположению - в самом сердце города - он пользовался популярностью у известных гостей.

Так, в нем останавливался лауреат Нобелевской премии по литературе Уильям Фолкнер, когда писал один из своих романов.

За годы своего существования Pennsylvania неоднократно переходила от одного владельца к другому.

Сейчас в нем никто не живет. Здание закрыто с прошлого года и подлежит сносу.