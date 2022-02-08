Евросоюз потратит миллиарды на производство чипов

В условиях дефицита микрочипов, который испытывают страны во всём мире, Евросоюз разрабатывает проект финансирования собственного производства полупроводников и исследований, с ними связанных.

Европе нужно добиться автономии в этой области. Так сказал комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка в ходе визита в бельгийскую штаб-квартиру научно-исследовательского центра IMEC, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Согласно плану, который Еврокомиссия обнародует на днях, ЕС потратит около 45 миллиардов евро на то, чтобы к 2030 году увеличить объёмы производства микроэлектроники в четыре раза.

Тьерри Бретон, комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка: "Финансирование будет осуществляться по трём направлениям. Первое - поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ грантами в размере от 11 до 12 миллиардов. Второе - выделение 30 миллиардов евро госсредств заводам-производителям. Третье направление - поддержка стартапов данного сектора. Они получат от двух до шести миллиардов евро субсидий".

Иными словами, большая часть денег из фондов ЕС пойдёт заводам-производителям микроэлектроники, известным как фаундри, которых в Европе катастрофически не хватает. Еворосоюз даже готов облегчить им доступ к госпомощи.

Пока три четверти мирового объёма производства полупроводников приходится на Азию. А 92% чипов нового поколения делают на Тайване.

Сфера применения полупроводников широка - от смартфонов и умных предметов до автомобилей и истребителей. Но из-за пандемии в глобальной цепочке поставок произошли серьёзные сбои. Справляться с дефицитом в таких условиях можно лишь, добившись автономии.

Рынок растёт в геометрической прогрессии. Страны всего мира, включая Китай и США, вкладывают миллиарды в этот сектор. У Европы нет другого выбора, кроме как следовать этой тенденции.

Люк Ван ден Хов, генеральный директор IMEC: "Это экосистема, в которой всё взаимосвязано. В ней мы действительно зависим от других регионов. Именно поэтому очень важно, чтобы Европа укрепила свои позиции, чтобы мы также создавали обратную зависимость - зависимость от Европы".

Удастся ли этими финансовыми вливаниями побудить заводы и компании на создание целых производственных линий в Евросоюзе? Вопрос остаётся открытым.