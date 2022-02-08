Бавария отложила обязательную вакцинацию медиков

Премьер-министр Баварии решил отложить введение обязательной вакцинации для медиков.

Предполагалось, что мера вступит в силу по всей стране 15 марта. Но нехватка персонала в баварских больницах и домах престарелых уже настолько велика, что к этой дате они просто не успеют. Отстранение непривитых врачей и медсестёр от работы будет иметь, по мнению экспертов, катастрофические последствия, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным немецкого правительства, к 15 марта как минимум 10% медиков не смогут предоставить сертификат о прививке. Им может грозить штраф в 2500 евро, лишение зарплаты и увольнение. Многие угрожают уйти сами.

Ещё в декабре персонал больницы в баварском Розенхайме организовал акцию протеста против обязательной вакцинации, подсветив часть окон красным светом. Идея состояла в том, чтобы показать, скольких сотрудников может лишиться клиника.