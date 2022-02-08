41 оружейный залп в честь платинового юбилея Елизаветы II

41 оружейный залп в честь "платинового юбилея" Её Величества. В понедельник, ровно в полдень по местному в лондонском Грин-парке недалеко от Букингемского дворца прогремел салют, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Военнослужащие королевской конной артиллерии, прибывшие сюда в полной парадной форме (и даже с гусарским кивером), произвели его с шести лафетов времен Первой мировой войны.

Елизавета II побила рекорд пребывания на британском троне королевы Виктории, а после смерти в октябре 2016 года короля Таиланда Рамы IX стала абсолютным рекордсменом из ныне здравствующих монархов мира.