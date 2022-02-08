В США пять штатов смягчают масочный режим

Администрации пяти американских штатов объявили в понедельник, что намерены смягчить коронавирусные ограничения по обязательному ношению медицинских масок в связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Власти Нью-Джерси заявили, что по итогам изучения последних данных о темпах вакцинации и заболеваемости отменяют ношение масок в школах. "Это не объявление победы, а признание того, что мы можем ответственно с этим [коронавирусом] жить", - сказал в понедельник губернатор штата Фил Мерфи.

В штате Дэлавер с 11 февраля отменяется требование об обязательном ношении масок в помещениях, аналогичное требование для школ будет упразднено к концу марта. Власти штата Орегон намерены отменить такие ограничения к апрелю. Губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт высказался за отмену масочных ограничений, однако оставил принятие этого решения на усмотрение местных властей. "Пришла пора сказать, мы уже не находимся на том уровне [заболеваемости], когда ношение масок было обязательным. Каждый мэр <...> может принимать это решение самостоятельно. Я рекомендую дату [отмены] 28 февраля", - сказал он.

Администрация Калифорнии, самого густонаселенного штата США, перестанет требовать от людей носить маски в помещениях со следующей недели, но пока оставляет в силе их обязательное ношение в школах. Власти штата Нью-Йорк изучают возможность отмены масочного режима в школах, однако пока не готовы это сделать в связи с недостаточными темпами вакцинации среди детей.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 76,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 905 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире. За последние три недели число случаев инфицирования в США снизилось в два с половиной раза, в среднем в стране ежедневно регистрируется порядка 290 тыс. новых случаев.