В Вене возобновятся переговоры по иранской ядерной сделке

Для Ирана отмена американских санкций является абсолютным требованием, только после выполнения которого возможен прогресс в переговорах с мировыми державами. Об этом заявил официальный представитель Тегерана пред началом стартующих сегодня в Вене консультаций по ядерной сделке от 2015 года. Стороны собираются обсудить, как вернуть в договор США. Напомним, что Америка вышла из сделки в 2018 году при президенте Трампе и в одностороннем порядке возобновила санкции, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Вопрос снятия санкций и получения Ираном экономической пользы от этого - красная линия моей страны на переговорах", - заявил Саид Хатибзадех, представляющий МИД Ирана.

В ответ на санкции Иран превысил лимит обогащения урана, установленный договором. Президент США Джо Байден не раз заявлял, что намерен вернуться в сделку, в канун консультаций в Вене он снял часть ограничений - шаг, который в Тегеране назвали позитивным, но недостаточным.