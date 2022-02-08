NASA займется разработкой ракеты для получения грунта с Марса.

Космическое агентство уже заключило контракт с американской авиастроительной корпорацией Lockheed Martin, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Сумма договора составила $194 млн. В целом, для доставки образцов потребуется три космических аппарата. Первый марсоход осуществил посадку в районе кратера Езеро почти год назад. Задача аппарата - собрать грунт и оставить на поверхности планеты. Затем другое устройство заберет образцы и поместит их в ракету, созданную NASA.