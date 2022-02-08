https://news.day.az/world/1433808.html NASA займется разработкой ракеты для получения грунта с Марса - ВИДЕО
NASA займется разработкой ракеты для получения грунта с Марса - ВИДЕО
NASA займется разработкой ракеты для получения грунта с Марса.
Космическое агентство уже заключило контракт с американской авиастроительной корпорацией Lockheed Martin, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Сумма договора составила $194 млн. В целом, для доставки образцов потребуется три космических аппарата. Первый марсоход осуществил посадку в районе кратера Езеро почти год назад. Задача аппарата - собрать грунт и оставить на поверхности планеты. Затем другое устройство заберет образцы и поместит их в ракету, созданную NASA.
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