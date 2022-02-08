В Подмосковье ограбили салон с помощью зажигалки

В городе Раменское Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали трех налетчиков, которые ограбили салон связи. Преступники были вооружены пистолетом-зажигалкой, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что задержанным от 28 до 40 лет. Следователи выяснили, что двое преступников зашли в помещение салона и, угрожая сотруднику, похитили восемь телефонов. Ущерб составил 120 тысяч рублей.

Третий участник ограбления был на улице и следил за обстановкой, чтобы при необходимости подать сигнал об опасности.

Во время обыска у одного из преступников в доме нашли пистолет-зажигалку и четыре телефона. Остальную добычу грабители успели продать.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело.