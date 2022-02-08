Боксер до смерти избил мужчину в баре в России

Профессиональный боксер до смерти избил мужчину в баре в Бийске. Как стало известно РЕН ТВ, 31-летний мастер спорта по боксу Павел Мамешин явился в полицию с повинной, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По нашим данным, конфликт произошел 21 января в одном из баров Бийска. Драка попала на камеры видеонаблюдения, запись с которых появилась в Сети. На видео видно, как к молодому человеку, сидевшему за барной стойкой, подходит мужчина. Завязывается потасовка, сначала мужчины толкаются, а затем начинается драка. После нескольких ударов один из них падает на пол и больше не встает.

29-летний пострадавший тем же вечером был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. У молодого человека диагностировали множественные травмы головы.

Его предполагаемый обидчик явился в полицию на следующий день. Павел Мамешин заявил, что в ходе конфликта ударил парня по лицу, тот упал и ударился головой о кафельный пол.

Через 10 дней после конфликта пострадавший скончался в реанимации.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Сейчас боксер находится под подпиской о невыезде.