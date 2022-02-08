На Гаити начались протесты

Граждане Гаити вышли на протесты с требованием отставки премьер-министра и правосудия для покойного президента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оппозиционеры требуют создания нового правительства согласно Соглашению Монтаны - инициативе гражданского общества и политических партий, призванной вывести страну из тупикового положения.

Премьер Ариэль Анри возглавил страну после убийства главы государства Жовенеля Моиза в июле. Полномочия Анри должны были закончиться 7 февраля, но уходить в отставку он отказался.

Он настоял на продолжении работы действующего правительства для организации всеобщих выборов и вывода страны из глубокого кризиса.

"Сегодня, 7 февраля, каждый, кто называет себя демократом, должен иметь в виду: на этот раз мы проведем хорошие выборы, без предубеждений, без фальсификаций, без насилия или поддержки банд", - заверил Анри.

Премьер призвал демократов работать вместе, чтобы следующие выборы не стали причиной новых кризисов, а будущие народные избранники пользовались легитимностью.