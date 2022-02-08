Ученые заявили о серьезной угрозе для планеты из-за спутников Маска

Деятельность Илона Маска угрожает безопасности Земли. Против самого богатого человека планеты ополчились астрофизики. Как выяснилось, спутников Маска в космосе сейчас так много, что они мешают вести наблюдения за небесными объектами. И есть реальная опасность пропустить надвигающийся на Землю астероид, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Днем наблюдать за космосом ученым мешает яркое солнце. Но и ночью звезды не разглядеть. Что ни снимок - сплошные разводы. Вот самый наглядный пример: фотографию, представленную в нашем репортаже, сделал 4-метровый телескоп обсерватории Серро-Тололо, в Чили. На нем видны белые линии - они мешают ученым изучать галактики.

Это то же самое, что снимать на фотоаппарат с длинной выдержкой. В центре кадра вы помещаете человека, а после включаете фонарик и водите им вокруг объекта. Вы рисуете светом, в результате получаются вот такие яркие снимки. Настоящее искусство.

Но кто мешает ученым заниматься наукой? Астрономы проверили 300 000 изображений космоса, сделанные обсерваторией в Южной Калифорнии. И обнаружили, что за последние три года число поврежденных снимков выросло в 35 раз. Причину установили быстро.

"У нас уже не будет такого чистого неба, как раньше. На околоземной орбите стало слишком много спутников Starlink. Они мешают наземным наблюдениям, увеличивая сложность дифференциации искусственных аппаратов от естественных объектов, таких как астероиды и кометы", - говорит глава комиссии Международного астрономического союза Конни Уокер.

Starlink - глобальная спутниковая система, которую разворачивает компания SpaceX Илона Маска. Она должна обеспечить землян интернетом. А чтобы он оставался высокоскоростным и стабильным - для этого число спутников должно достигнуть 42 тысяч.

"Если их в тысячу раз больше сделать, то они будут полнеба занимать своими черточками", - говорит доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета, астрофизик Сергей Замоздра.

Сам спутник Starlink представляет собой вытянутую платформу, к которой крепятся солнечные батареи. Однако мешают ученым не они, а четыре квадратные антенны. Ученые предлагают их затемнить, что потребует от Маска порядком раскошелиться.

"Если этот астероид окажется опасным и врежется в Землю - то да, тогда будет опасно. Маск виноват будет", - говорит Замоздра.