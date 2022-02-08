Землетрясение в Турции

На побережье турецкой провинции Измир произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики (AFAD).

Сообщается, что землетрясение магнитудой 3,7 произошло на побережье Измирского пролива в районе Урлы на глубине 13,35 км в 12:21 по местному времени.