https://news.day.az/world/1433901.html Здание университета полыхает в Турции - ВИДЕО
Здание университета полыхает в Турции - ВИДЕО
Здание университета загорелось на севере Турции. Студентов и сотрудников эвакуируют.
Пожар произошел в университете Гиресуна в центре одноименной турецкой провинции. По данным телеканала CNN Turk, огонь вспыхнул в здании факультета туризма, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах с места видно, что пламя охватило уже большую часть здания. На месте работают пожарные.
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