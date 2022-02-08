Здание университета полыхает в Турции
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Здание университета загорелось на севере Турции. Студентов и сотрудников эвакуируют. 

Пожар произошел в университете Гиресуна в центре одноименной турецкой провинции. По данным телеканала CNN Turk, огонь вспыхнул в здании факультета туризма,  передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

На кадрах с места видно, что пламя охватило уже большую часть здания. На месте работают пожарные. 