Здание университета полыхает в Турции

Здание университета загорелось на севере Турции. Студентов и сотрудников эвакуируют.

Пожар произошел в университете Гиресуна в центре одноименной турецкой провинции. По данным телеканала CNN Turk, огонь вспыхнул в здании факультета туризма, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах с места видно, что пламя охватило уже большую часть здания. На месте работают пожарные.