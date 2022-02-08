Раскрыто реальное число армян, покинувших Армению навсегда

Статистический комитет РА опубликовал информацию о пунктах пересечения границы РА в 2021 году, согласно которой зарегистрированный баланс въезда-выезда составляет -43 874 человека, а рядом с этим числом идут другие данные, число пересечений границы с документами РА, -73 571, т. е. в Армению не вернулся 73 571 гражданин.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал экономист Завен Хукеян, который выразил недоумение, откуда появилась цифра 43 874.

"Расчет сделан на основе данных декабря 2021 года, когда в Армению приехало много туристов, чтобы провести зимние каникулы. Другими словами, туристы фактически находились в Армении в конце 2021 года, но покинули пределы Армении в январе 2022 года. Кроме того, около 4000 иностранных граждан подали заявления на вид на жительство. Получается, что Госкомстат путем очередной цифровой манипуляции, используя количество туристов в Армении на тот момент, получил цифру 43 874, тогда как только через несколько дней те же самые туристы покинули границы Армении", - пишет экономист.

По его словам, сейчас многие скажут, что большинство граждан РА отказались от гражданства РА и вернулись в Республику Армения с иностранным гражданством. Поэтому справедливости ради он привел во внимание тот факт, что граждане РА, отказавшись от документов РА, приобрели иностранное гражданство, но при этом по возвращении в РА подали заявление на право проживания на основании своего происхождения, количество таких граждан составляет 5497. Но даже в таком случае отрицательное сальдо составляет 68 074.

"Получается, что эмиграция из Армении в 2021 году составила около 68 тысяч человек. Нынешние власти во время своего правления громко кричали о положительном сальдо, но на самом деле все это полностью "поглотило" весь годовой индекс и привело к отрицательной шкале", - написал Хукеян.