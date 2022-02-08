https://news.day.az/world/1433910.html В Гонконге закрыли церкви и парикмахерские
В Гонконге закрыли церкви и парикмахерские
Власти Гонконга закрыли парикмахерские, церкви и ограничили собрания людей до двух человек из-за роста количества заболевших коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По словам главы администрации Гонконга Кэрри Лэм, которые приводят во вторник западные СМИ, действие мер социального дистанцирования в этом регионе КНР продлены до 24 февраля.
По данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Гонконге было диагностировано свыше 16 тыс. заражений, 213 пациентов с COVID-19 скончались, более 13,2 тыс. человек выздоровели.
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