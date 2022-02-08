https://news.day.az/world/1433914.html Японскую принцессу госпитализировали с коронавирусом
Японскую принцессу госпитализировали с коронавирусом
Принцесса Йоко из японской императорской семьи была госпитализирована с коронавирусом. Об этом во вторник объявило Управление делами императорского двора Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
38-летняя принцесса - вторая дочь умершего в 2012 году принца Томохито, двоюродного брата бывшего императора Акихито. Отмечается, что она была помещена в больницу при императорском дворе, однако информации о ее состоянии пока не приводится.
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