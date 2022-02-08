Японскую принцессу госпитализировали с коронавирусом

Принцесса Йоко из японской императорской семьи была госпитализирована с коронавирусом. Об этом во вторник объявило Управление делами императорского двора Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

38-летняя принцесса - вторая дочь умершего в 2012 году принца Томохито, двоюродного брата бывшего императора Акихито. Отмечается, что она была помещена в больницу при императорском дворе, однако информации о ее состоянии пока не приводится.