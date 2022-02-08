Во всех провинциях Турции началось применение вакцины TURKOVAC

Началось применение турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC во всех провинциях Турции.

Как передает Day.Az, об этом министр здравоохранения Турции Фахраддин Годжа написал на странице в Twitter.

Он отметил, что граждане могут вакцинироваться в городских и исследовательских больницах.