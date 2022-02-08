Во всех провинциях Турции началось применение вакцины TURKOVAC
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Началось применение турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC во всех провинциях Турции.

Как передает Day.Az, об этом министр здравоохранения Турции Фахраддин Годжа написал на странице в Twitter.

Он отметил, что граждане могут вакцинироваться в городских и исследовательских больницах.