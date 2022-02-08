Более 100 лавин за несколько дней

Более 100 лавин сошли за последние дни на западе Австрии, унеся жизни девяти человек, приехавших на горнолыжные курорты Тироля. Местные власти назвали "беспрецедентной" эту опасную ситуацию, сложившуюся из-за сильных ветров и снегопадов. Лыжников призывают к осторожности, предупреждая о высоком риске схода новых лавин, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.