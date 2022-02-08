Более 100 лавин за несколько дней
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Более 100 лавин сошли за последние дни на западе Австрии, унеся жизни девяти человек, приехавших на горнолыжные курорты Тироля. Местные власти назвали "беспрецедентной" эту опасную ситуацию, сложившуюся из-за сильных ветров и снегопадов. Лыжников призывают к осторожности, предупреждая о высоком риске схода новых лавин, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.