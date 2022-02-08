Чавушоглу о проведении второй встречи спецпредставителей Турции и Армении

Инициатива проведения второй встречи спецпредставителей Турции и Армении в Вене исходила с армянской стороны. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе брифинга глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Армения предложила провести встречу или в Австрии, или в Швейцарии.

"В 2009 году уже были неудачные переговоры в Женеве, поэтому было принято решение провести встречу в Вене", - пояснил он.

Кроме того, Чавушоглу отметил, что Анкара официально пригласила на дипломатический форум в Анталье, который состоится 11-13 марта этого года, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и спецпредставителя страны по нормализации отношений Рубена Рубиняна.