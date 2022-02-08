Чавушоглу сделал заявление о состоянии здоровья Эрдогана

"Самочувствие нашего президента хорошее, у него очень хороший голос. Он регулярно проводит телефонные переговоры".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что и сам поговорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: "Слава Аллаху, у него голос был очень хорошим".

Министр коснулся и запланированного визита Эрдогана в ОАЭ. Он отметил, что осуществление визита будет зависеть от результатов тестов президента на коронавирус: "Это зависит от результатов тестов. Визит был запланирован намного раньше. 15 февраля на выставке EXPO в Дубае будет Национальный день. Иншаллах, он вылечится к тому времени".

Отметим, Эрдоган и его супруга заразились омикрон-штаммом COVID-19.