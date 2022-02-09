Врач рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для окончания пандемии COVID-19 нужно привить 80% населения планеты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет вакцинировано в короткий срок - не более семи месяцев", - сказал ученый. По его словам, для этого необходимо создать достаточный запас вакцин и обеспечить страны, которые не производят вакцины против COVID-19.

Гинцбург заметил, что Россия может производить значительную долю тех вакцин, которые будут востребованы не только в России, но прежде всего в Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах.