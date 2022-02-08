https://news.day.az/world/1434016.html Сильное землетрясение в Японии
Сильное землетрясение в Японии
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Японии. Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился в 131 км к северо-западу от города Наха (население более 300 тыс. человек), расположенного в префектуре Окинава. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.
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