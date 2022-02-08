Сильное землетрясение в Японии

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Японии. Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 131 км к северо-западу от города Наха (население более 300 тыс. человек), расположенного в префектуре Окинава. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.