Численность населения Армении сокращается

Численность населения Армении продолжает сокращаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по данным статистического комитета страны, на 1 января 2022 года число постоянно проживающих в стране жителей составило 2 миллиона 961 тысячу человек.

"За аналогичный период 2021 года этот показатель составил 2 миллиона 963,3 тысячи человек. Таким образом, за 1 год число постоянно проживающих в стране жителей сократилось на 2,3 тысячи человек", - пишет газета.

Издание отмечает, что сокращение численности населения в стране стало тенденцией.