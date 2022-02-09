Новая Зеландия: антипрививочники заблокировали подъезд к парламенту - ВИДЕО
Автоколонна протестующих против антикоронавирусных ограничений заблокировала подъезд к новозеландскому парламенту в Веллингтоне. Сотни людей со всей страны приехали в столицу, чтобы выразить недовольство обязательной вакцинацией для учителей, врачей, полицейских и военнослужащих. Они припарковали машины, мотоциклы и грузовики на улицах рядом с парламентом, который как раз открылся после летнего перерыва, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
"Все дело в свободе выбора и в свободе самостоятельно управлять нашими телами", - говорит одна из участниц акции.
"Я за вакцинацию. Вакцина - это очень хорошо. Но мы должны иметь возможность самим решать, хотим мы ее или нет", - говорит другой новозеландец.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась выйти к протестующим.
Стоит отметить, что в конце января островное государство перешло на красный, максимальный, уровень тревоги, так как в стране зафиксировали 12 случаев заболевания "омикроном".
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