Коррозия на французских АЭС: еще три реактора закрыли на ремонт

На фоне роста цен на энергоносители во Франции закрывают еще три атомных реактора. Причина - коррозия систем безопасности. Еще четыре из 56 французских реакторов уже не работают - из-за той же проблемы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Коррозию обнаружили в энергоблоках сразу нескольких типов. Это значит, что высока вероятность того, что металл разрушается и на других атомных электростанциях, так как в XX веке они строились сериями, говорят специалисты.

Ремонтные работы продлятся не менее чем до конца 2022 года. Государственная энергокомпания EDF уже снизила прогноз производства электроэнергии на ближайшие месяцы, но уверяет, что свет во французских домах не потухнет.

Атомная энергетика вырабатывает более 70% электроэнергии во Франции, это мировой рекорд. Страна - также самый крупный экспортер электроэнергии в мире. Из-за проблем с коррозией ее европейские покупатели ожидают повышения цен.