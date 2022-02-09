В Иране открылся тюремный ресторан

Два бывших иранских заключенных открыли успешный "тюремный ресторан", чтобы помочь собрать средства для освобождения узников, томящихся за решеткой из-за невыплаченных долгов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На фотографии с витрины их закусочной "Камера 16" в восточном Тегеране изображен расстроенный заключённый, который держит в одной руке куриную ножку, а другой пытается согнуть прутья своей камеры, чтобы сбежать.