https://news.day.az/world/1434065.html В Иране открылся тюремный ресторан - ВИДЕО
В Иране открылся тюремный ресторан - ВИДЕО
Два бывших иранских заключенных открыли успешный "тюремный ресторан", чтобы помочь собрать средства для освобождения узников, томящихся за решеткой из-за невыплаченных долгов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
На фотографии с витрины их закусочной "Камера 16" в восточном Тегеране изображен расстроенный заключённый, который держит в одной руке куриную ножку, а другой пытается согнуть прутья своей камеры, чтобы сбежать.
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