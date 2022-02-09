https://news.day.az/world/1434067.html На женщину с коляской упал пласт снега - ВИДЕО
На женщину с коляской упал пласт снега - ВИДЕО
Огромный пласт снега придавил жительницу Великого Новгорода вместе с ребенком.
На кадрах хорошо видно, как она останавливается на тротуаре и поправляет что-то в детской коляске... В этот момент с крыши срываются метровые куски льда, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Снежная глыба сбивает пострадавшую с ног, и переворачивает коляску, которая возможно спасла жизнь новорожденному - она погнулась, а ребенок получил только легкие ушибы. У женщины травмы головы и спины. Сейчас это видео изучает прокуратура.
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