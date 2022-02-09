На женщину с коляской упал пласт снега

Огромный пласт снега придавил жительницу Великого Новгорода вместе с ребенком.

На кадрах хорошо видно, как она останавливается на тротуаре и поправляет что-то в детской коляске... В этот момент с крыши срываются метровые куски льда, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Снежная глыба сбивает пострадавшую с ног, и переворачивает коляску, которая возможно спасла жизнь новорожденному - она погнулась, а ребенок получил только легкие ушибы. У женщины травмы головы и спины. Сейчас это видео изучает прокуратура.