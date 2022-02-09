Нашествие диких кабанов под Петербургом

Настоящее нашествие кабанов произошло под Петербургом. На кадрах, опубликованных владельцем дачного участка, видна стая как минимум из 20 животных. Она проникла на территорию садового товарищества прямо через главные ворота, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Животные прошли вереницей под шлагбаумом и отправились в сторону домов. Судя по видео, большая часть из них детёныши. Как предположили дачники, цель такого визита - поиски опавших яблок под снегом. Впрочем, информации о том, что кто-то столкнулся с кабанами лично, не поступало.