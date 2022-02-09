В канадской провинции отменили COVID-сертификаты

Канадские дальнобойщики, похоже, сумели добиться первой победы. Премьер-министр одной из провинций в итоге отменил требования об обязательных сертификатах о вакцинации. А уже со следующего понедельника ношение масок там будет добровольным, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Водители большегрузов всё еще держат в осаде столицу Оттаву. Полиция перешла к жёстким мерам, всех, кто хоть как-то помогает протестующим, арестовывают.

Смягчают ограничения и в Италии - на улицах отменили ношение масок, с 31 марта, когда истекает срок режима ЧС, снять их можно будет и в помещении. А в Баварии заведения вновь смогут принимать клиентов в ночное время, там отменили комендантский час для общепита.