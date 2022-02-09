Машина протаранила толпу людей на перекрестке в России

Машина въехала в толпу пешеходов в Екатеринбурге, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как белый автомобиль на скорости влетает в нескольких человек и врезается в дерево. По информации очевидцев, инцидент произошел на перекрестке улиц Сулимова и Менделеева.

Как сообщили в ГИБДД, в аварии пострадал 15-летний подросток, который был госпитализирован.