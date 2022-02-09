https://news.day.az/world/1434113.html Машина протаранила толпу людей на перекрестке в России - ВИДЕО
Машина протаранила толпу людей на перекрестке в России - ВИДЕО
Машина въехала в толпу пешеходов в Екатеринбурге, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На опубликованных в интернете кадрах видно, как белый автомобиль на скорости влетает в нескольких человек и врезается в дерево. По информации очевидцев, инцидент произошел на перекрестке улиц Сулимова и Менделеева.
Как сообщили в ГИБДД, в аварии пострадал 15-летний подросток, который был госпитализирован.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре