Камера сняла разбойное нападение на магазин, где убили кассиршу

ГСУ СК России по Московской области обнародовало запись с камер наблюдения, которые запечатлели разбойное нападение на магазин "Пятерочка" в поселке Новопетровское под Истрой. Злоумышленники до смерти забили битой кассиршу магазина, а также напали на директора магазина и ее мужа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как двое злоумышленника в масках с битами в руках находятся в магазине. Один из мужчин лежит на полу.

На следующих кадрах запечатлено, как они достают деньги из сейфа.

Ранее сообщалось, что после того, как двое преступников завладели деньгами, они выбежали на улицу, где их уже ждали сообщники.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий подтвердила информацию о том, что четверо подозреваемых в разбойном нападении уже задержаны.

Известно, что 51-летняя кассирша магазина скончалась на месте происшествия.