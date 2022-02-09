Япония направила в Европу газ

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио направил имеющиеся у нее излишки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несколько танкеров с СПГ, который японские компании могут реализовывать по своему усмотрению, уже направляются в Европу с тем, чтобы достигнуть пункта назначения в феврале", - сказал министр.

Он добавил, что Япония планирует отправить несколько танкеров с СПГ в марте, так как Европа столкнулась с острой нехваткой газа. Хагиуда подчеркнул, что собственная энергетическая безопасность для Токио всегда будет на первом месте.