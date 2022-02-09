В Буэнос-Айресе прошла массовая акция протеста

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Буэнос-Айреса. Жители аргентинcкой столицы протестуют против выплаты правительством Международному валютному фонду 370 миллионов долларов в качестве процентов по кредиту. Долг Аргентины МВФ составляет 44 миллиарда долларов. Манифестанты считают, что на данный момент, переживающая кризис страна не может себе позволить погашать кредит, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.