В Колумбии ищут выживших после схода оползня

В городе Доскебрадас на западе Колумбии не прекращаются спасательные работы. Здесь в результате схода оползня, погибли по меньшей мере 14 человек. Тридцать пять получили ранения. Стихийное бедствие произошло 8 февраля после проливного дождя. Землей оказались завалены несколько зданий. В целях безопасности эвакуированы жильцы 15 домов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.