В Турции перевернулся автобус

В провинции Афенкарахисар (Турция) перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадал 21 человек. Всего на момент аварии в автобусе находились 40 пассажиров. Об этом сообщает Haber Türk, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Авария произошла в районе населенного пункта Пинаркая на трассе Афенкарахисар-Конья.

Отмечается, что водитель не справился с управлением из-за сильного снегопада. Автобус врезался в дорожное заграждение и опрокинулся.

Пострадавших доставили в местные больницы.