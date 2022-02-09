https://news.day.az/world/1434185.html В Турции перевернулся автобус - много пострадавших
В Турции перевернулся автобус - много пострадавших
В провинции Афенкарахисар (Турция) перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадал 21 человек. Всего на момент аварии в автобусе находились 40 пассажиров. Об этом сообщает Haber Türk, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Авария произошла в районе населенного пункта Пинаркая на трассе Афенкарахисар-Конья.
Отмечается, что водитель не справился с управлением из-за сильного снегопада. Автобус врезался в дорожное заграждение и опрокинулся.
Пострадавших доставили в местные больницы.
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