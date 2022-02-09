https://news.day.az/world/1434191.html Женщина кинулась под машину, чтобы сымитировать ДТП - ВИДЕО
Женщина кинулась под машину, чтобы сымитировать ДТП - ВИДЕО
Жительница Подмосковья кинулась под машину, чтобы сымитировать ДТП.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Автоподставщица сначала бросилась на капот машины в Чехове, потом легла на снег и начала вопить. Однако, ретировалась, когда поняла, что из салона её действия снимают на камеру.
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