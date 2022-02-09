Женщина кинулась под машину, чтобы сымитировать ДТП

Жительница Подмосковья кинулась под машину, чтобы сымитировать ДТП.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Автоподставщица сначала бросилась на капот машины в Чехове, потом легла на снег и начала вопить. Однако, ретировалась, когда поняла, что из салона её действия снимают на камеру.