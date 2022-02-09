Женщину с ребенком едва не убила снежная глыба

В Нижегородской области прокуратура организовала проверку по факту падения наледи с крыши жилого дома в непосредственной близости от матери с малолетним ребенком. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Прокуратура Нижегородской области по публикации СМИ организовала проверку по факту схода наледи и снега с кровли жилого дома № 44 по проспекту Ленина города Дзержинска", - говорится в сообщении ведомства.

Информация об инциденте появилась ранее. Кадры с места происшествия были опубликованы в сети. На видео видно, как огромный кусок льда чуть не придавил проходящих мимо женщину с дочерью. Они чудом не пострадали.

Мать резко схватила дочь и отбежала в сторону, когда услышала шум сорвавшейся с крыши наледи.

В УК прокомментировали инцидент, указав, что последний раз крышу чистили 31 января.

Теперь работу компании будет оценивать прокуратура. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.